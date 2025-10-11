Windkraft in VS: Pionier macht sich vorzeitig vom Acker

Die Anlage war die erste ihrer Art, ein Pilotprojekt der Neue Energien. Die erste und einzige Windkraftanlage des Unternehmens aus VS wurde jetzt abgebaut – nicht aus Altersgründen.

Viel ist nicht mehr zu sehen von dem, was vor 26 Jahren als Pilotprojekt in und für Villingen-Schwenningen gefeiert wurde: die erste Windkraftanlage auf doppelstädtischem Terrain, oberhalb des Schwarzwald-Baar-Centers, realisiert von der Neue Energien GmbH unter ihrem damaligen und langjährigen Geschäftsführer Alfred Bruttel.

Was die Anlage auf Gemarkung Weilersbach leistete?

Dazu Dennis Schindler, seit dem 1. Januar 2024 neuer Geschäftsführer der Neue Energien GmbH, Alfred Bruttel hat sich aus Altersgründen aus der Geschäftsführung zurück gezogen.

In den 26 Jahren ihrer Produktionszeit habe die Anlage jährlich im Schnitt 700 000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das hätte sie noch gut und gerne etwa zehn Jahre länger tun können.

Pachtvertrag läuft aus

Doch der Pachtvertrag mit den Grundstücks-Eigentümern sei abgelaufen und eine Verlängerung kein Thema gewesen, so Schindler auf Anfrage unserer Redaktion.

Ohnehin habe sich das Aufgabenfeld der GmbH schon seit langem von Windkraft auf ausschließlich Solarkraft hin verlagert.

In wenigen Tagen wurde der Stahlkoloss abgebaut, doch einige Teile werden wieder genutzt oder recycelt. Die drei auseinander gebauten Rotorenblätter drehen sich bald in Südfrankreich weiter, auch der Generator werde weiter verwertet. Recycelt werden die massiven Stahltürme der Anlage.