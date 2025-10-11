Windkraft in VS: Pionier macht sich vorzeitig vom Acker

Die Anlage war die erste ihrer Art, ein Pilotprojekt der Neue Energien. Die erste und einzige Windkraftanlage des Unternehmens aus VS wurde jetzt abgebaut – nicht aus Altersgründen.
Viel ist nicht mehr zu sehen von dem, was vor 26 Jahren als Pilotprojekt in und für Villingen-Schwenningen gefeiert wurde: die erste Windkraftanlage auf doppelstädtischem Terrain, oberhalb des Schwarzwald-Baar-Centers, realisiert von der Neue Energien GmbH unter ihrem damaligen und langjährigen Geschäftsführer Alfred Bruttel.