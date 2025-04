Gedenken in Leinstetten Erinnern an die blutige Schlacht

Die Gedenkfeier am Minnesänger-Denkmal in den Kreuzwiesen findet am Donnerstag, 17. April, um 11 Uhr statt. Dabei steht der Konflikt zwischen Albrecht II. von Hohenberg-Haigerloch und dem deutschen König Adolf von Nassau im Jahr 1298 im Fokus.