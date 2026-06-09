Windkraft in Sulz: Weltweit betrachtet ist das Rennen schon entschieden

Unser Leser Benno Siegel aus Vöhringen meint, beim Thema Windkraft sollte nicht gebremst, sondern kräftig aufgeholt werden und kritisiert die „Not in my backyard“-Mentalität.
Die von Werner Rosenfelder im Leserbrief vom 29. Mai geäußerte Sicht der Dinge weist zahlreiche Fehlschlüsse auf. Ja, ich als Steuerzahler trage die Kosten für Instandhaltung und Pflege kommunaler Straßen. So wie ich auch die Kosten für die jahrzehntelange Endlagersuche, für die mehrere Milliarden teure Bergung der Atommüllfässer aus der Asse, die Kosten für die Wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe und und und trage.