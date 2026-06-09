Windkraft in Sulz: Weltweit betrachtet ist das Rennen schon entschieden

Unser Leser Benno Siegel aus Vöhringen meint, beim Thema Windkraft sollte nicht gebremst, sondern kräftig aufgeholt werden und kritisiert die „Not in my backyard“-Mentalität.

Die von Werner Rosenfelder im Leserbrief vom 29. Mai geäußerte Sicht der Dinge weist zahlreiche Fehlschlüsse auf. Ja, ich als Steuerzahler trage die Kosten für Instandhaltung und Pflege kommunaler Straßen. So wie ich auch die Kosten für die jahrzehntelange Endlagersuche, für die mehrere Milliarden teure Bergung der Atommüllfässer aus der Asse, die Kosten für die Wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe und und und trage.

Ich trage nicht die Kosten, wenn Sie ein Verkehrsschild umfahren oder ein Schwertransporter eine Zufahrtsstraße beschädigt. Wie Herrn Laggai ging es mir genau gleich: Bei meiner Frage an die Windkraftgegner nach einem Konzept für die Deckung des künftigen Strombedarfs war „Schweigen im Walde“.

Ein teurer Spaß

Der von Ihnen erwähnte Antiwindkraftaktivist und Hobbyatomkraftexperte (seine berufliche Expertise liegt in einem anderen Feld) schlägt als Lösung die Mini-Atomkraftwerke der „IV Generation“ vor. Damit Sie davon profitieren, wünsche ich Ihnen ein hoffentlich langes Leben (bisher gibt es nur Konzeptstudien, es ist weder eines genehmigt, noch gebaut) und einen dicken Geldbeutel.

Unsere Empfehlung für Sie Windkraft in Oberndorf Wälder werden geopfert, die Region wird überlastet Zur Diskussion um Windparks in der Region und dem Leserbrief von Guido Laggai legt unser Leser Werner Rosenfelder seine Sicht der Dinge dar.

Die jetzt schon teure Atomenergie ist die Technologie, bei der der Preis pro produzierter Kilowattstunde mit jedem technologischen Fortschritt steigt (zunehmende Komplexität und Vorschriften). Bei regenerativer Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist es genau umgekehrt (Skaleneffekte, geringe Komplexität).

Der von Ihnen geforderten fairen Verteilung der Lasten stimme ich zu. Unser „Ländle“ steht beim Stromverbrauch an dritter Stelle, bei der installierten Leistung aus Windkraft pro Quadratmeter zählen wir zu den Schlusslichtern. Also gilt es aufzuholen.

Weltweit betrachtet ist das Rennen längst entschieden: Mit 850 Milliarden US-Dollar gehen jährlich vier bis fünf Mal so hohe Investitionen in Photovoltaik, Wind und Speicher als in Atomkraft, Kohle und Gas. Weltweit? Nein! „Not in my backyard“ in Oberndorf, Sulz, Vöhringen, Bergfelden....

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