Die Ausschussmitglieder des Hegerings Sulz-Vöhringen erklären in einer Stellungnahme, wie sich die Jägerschaft zur Errichtung von Windrädern in heimischen Wäldern positioniert.

Im Rahmen des Ausbaus regenerativer Energiequellen sei die Aufstellung von Windrädern auf den Flächen der Kommunen Sulz geplant, was in der Bevölkerung kontrovers diskutiert werde.

Lesen Sie auch

Bei Windkraft-Initiative aktiv

Dabei werde die Debatte zum Teil auch emotional geführt, erläutert die Jägervereinigung. Aus ihrer Sicht sei der Zustand der Region von großer Bedeutung. „Ein fairer und wertschätzender Umgang mit den Diskussionspartnern, auch bei gegenteiligen Positionen, ist uns ebenfalls wichtig“, erklären die Jäger.

Der Leiter des Hegerings Sulz-Vöhringen, Joachim Ehni sei in diesem Zusammenhang missverständlich zitiert worden, sagt er. Als persönlicher Befürworter des Baus von Windrädern im Vöhringer Wald engagierte er sich auch in der „Initiative pro Windenergie Vöhringen/Wittershausen.

Nur persönliche Überzeugung

Sein positives Statement zur Windkraft im Vöhringer Wald und die seiner Meinung nach vernachlässigbaren Auswirkungen auf das Wild habe Ehni als Hegeringleiter und Vertreter der hiesigen Jägerschaft gemacht. „Das war von Herrn Ehni weder gewünscht noch beabsichtigt. Er gab hier lediglich seiner persönlichen Überzeugung Ausdruck“, präzisiert die Stellungnahme die Aussage.

Dies habe sowohl in der Bevölkerung, als auch in der Jägerschaft für erhebliche Unruhe gesorgt. „Wir als Mitglieder des Ausschusses des Hegering Sulz-Vöhringen und Sprecher der darin organisierten örtlichen Jäger, widersprechen dieser Darstellung entschieden“, erläutern die Ausschussmitglieder.

Höhenzüge schützen

Ehni habe seine legitimen Positionen pro Windkraft als Privatmann vertreten und nicht für den Hegering gesprochen. Es herrsche unter den beteiligten Ausschussmitgliedern Einigkeit, dass diese den Bau von Windrädern in den besagten Waldgebieten der Gemeinden Sulz und Vöhringen ablehne.

Unabhängig von grundsätzlichen Erwägungen zur Energiewende sei man der Meinung, dass die bewaldeten Höhenzüge in der Heimat wertvoll seien und eines besonderen Schutzes bedürfen. Es gelte, die landschaftlich reizvollen Region auch für kommende Generationen zu schützen.

Gegen Windräder im Wald

„Wir sehen diesen Wald und Horizont als zu wertvoll und zu wichtig an, um ihn mit Windrädern zu versehen“, erklären die Jäger in dem Schreiben. Wenn man den Blick in der Nacht in die Ferne richte, so solle man über den Höhen die Sterne sehen und keine blinkenden roten Positionslichter.

„Wir wissen, dass wir nicht für jeden einzelnen Jäger sprechen. Aber der Hegering Sulz-Vöhringen spricht sich dezidiert gegen das geplante Vorhaben von Windrädern im Wald aus“, werden sie deutlich.