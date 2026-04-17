Windkraft in Simmozheim: Beide Lager finden weiterhin Gehör

Die Bürgerbeteiligung, in die vor dem Bürgerentscheid zur Windkraft sowohl Gegner wie Befürworter als auch Gemeinderäte und Einzelne eingebunden waren, wird fortgesetzt.
Am 8. März haben sich die Simmozheimer im Bürgerentscheid (BE) mit 51,4 Prozent dafür entschieden, gemeindliche Flächen im Windvorranggebiet WC4 im Gerechtigkeitswald für die Entwicklung von Windenergieanlagen WEA zur Verfügung zu stellen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,8 Prozent – ein erfreulicher Wert, sagte Bürgermeister Stefan Feigl in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei seiner detaillierten Vorstellung des Wahlergebnisses. Im Vorfeld des BE hat sich ein moderierter Begleitkreis intensiv mit dem Pro und Kontra auseinandergesetzt, was in eine umfangreiche Infobroschüre für die Wahlberechtigten mündete.