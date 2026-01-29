Windkraft in Schramberg: Verwaltungspanne mit Folgen

Beschwichtigt, hingehalten, vertröstet – und am Ende schlicht und einfach vergeigt: So lässt sich das städtische Vorgehen zu den fünf geplanten Windkraftanlagen im Feurenmoos nach dem jüngsten Vorfall im Schramberger Rathaus zusammenfassen. Während sich die Gemeinderäte in Hardt und Eschbronn längst mit dem Thema beschäftigt und teils heftig diskutiert hatten, tauchte das Thema im Schramberger Gemeinderat auf keiner Tagesordnung auf.

Anfrage von Stadtrat Reuter Lediglich im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) wurde das Thema in der vergangenen Woche kurz gestreift, als Stadtrat Jürgen Reuter (Aktive Bürger) Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr darauf ansprach. Diese verwies auf einen anderen Sitzungszeitplan als in den Umlandgemeinden sowie auf einen Antrag auf Fristverlängerung beim Landratsamt – und vermittelte damit den Eindruck: Alles in Ordnung, man kümmere sich. Der Verwaltungsausschuss könne sich in seiner nächsten Sitzung am 5. Februar mit der Stellungnahme befassen.

Nun stellt sich jedoch heraus, dass der Antrag auf Fristverlängerung das Landratsamt Rottweil nie erreicht hat. Stattdessen wurde er „durch einen Fehler in der hausinternen Sichtung und Weiterleitung“ im Rathaus schlichtweg verbummelt.

Fristverlängerung nicht mehr möglich

Zur zeitlichen Einordnung: Das Landratsamt hatte die Stadt Schramberg am 28. November vergangenen Jahres über den Antrag zum Betrieb der Windräder informiert und sie aufgefordert, ihre Stellungnahme bis zum 16. Januar abzugeben. Die AUT-Sitzung fand am 22. Januar statt – die Antwort von OB Eisenlohr an Stadtrat Reuter hätte also durchaus anders ausfallen können.

„Die betreffende Mail erlangte die zuständige Fachabteilung der Großen Kreisstadt erst am 13. Januar“, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung – zu spät, um formal korrekt und fristgerecht über eine Stellungnahme beraten zu können. „Nach mehrfacher Rücksprache, auch durch mich selbst, mit dem Landratsamt Rottweil ist eine Fristverlängerung über den 16. Januar 2026 hinaus leider nicht möglich; das Gesetz lasse hier keinerlei Spielraum“, erläutert Eisenlohr gegenüber den Stadträten.

Stellungnahme nur zur Kenntnis

Gleichzeitig stellt sie klar: Sollte die Stellungnahme im Verwaltungsausschuss am 5. Februar beschlossen werden, könne sie am 6. Februar dennoch an das Landratsamt weitergeleitet werden. Grundsätzlich gelte jedoch, dass man den Inhalt zwar zur Kenntnis nehme, die Stellungnahme aber nicht mehr formal in das Verfahren einbeziehen werde. Sollte sie wesentliche neue Aspekte enthalten, habe man ihr mündlich versichert, werde sich die Behörde mit dem Thema nochmals befassen.