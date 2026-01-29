Windkraft in Schramberg: Verwaltungspanne mit Folgen

Die Stadt Schramberg hat im Verfahren zu fünf geplanten Windkraftanlagen im Feurenmoos eine entscheidende Frist verpasst.
Beschwichtigt, hingehalten, vertröstet – und am Ende schlicht und einfach vergeigt: So lässt sich das städtische Vorgehen zu den fünf geplanten Windkraftanlagen im Feurenmoos nach dem jüngsten Vorfall im Schramberger Rathaus zusammenfassen. Während sich die Gemeinderäte in Hardt und Eschbronn längst mit dem Thema beschäftigt und teils heftig diskutiert hatten, tauchte das Thema im Schramberger Gemeinderat auf keiner Tagesordnung auf.