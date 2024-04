Windkraft in Rottweil

1 Langsam fließen die Informationen zur Windkraft im Vaihingerwald. Die Kontroversen zur Protestveranstaltung im Februar wurden diskutiert. Foto: Schmidt

Im Bereich Vaihingerwald steht für Windkraft eine 731 Hektar große Fläche in Aussicht. Und langsam fließen auch Informationen. Zumindest durch den Arbeitskreis Klimaschutz der Lokalen Agenda 21.









Die Protestveranstaltung im Februar steckt den Mitarbeitern des Arbeitskreises Klimaschutz noch in den Gliedern. Was da in Neukirch erzählt wurde, hatte mit Fakten nur wenig zu tun, sagen sie. Einseitig sei die Bevölkerung über sinnlose und teure Windkraft informiert worden, über geschredderte Vögel, Gesundheitsschäden und eine Natur, die durch die Bau der Windräder zerstört werde. Und als Lösung sei die Atomkraft 2.0 angeboten worden. Dabei könne eine derartige Anlage, die nächsten Jahre nicht realisiert werden.