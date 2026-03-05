Windkraft in Ostelsheim: Der Bürgermeister muss umdenken

Zum Thema Windkraft und Energiegewinnung im Ort hat unser Leser Robert Gehring aus Ostelsheim die folgende Meinung.
Lieber Ryyan Alshebl, Ihr Buch zu promoten, ist mehr als nachvollziehbar und wirtschaftlich vernünftig. Dem Schwarzwälder Boten vom 28. Februar entnehme ich, dass Sie bei der Energieversorgung ausschließlich den Bund entscheiden lassen wollen. Aha. Bei einem geplanten Vorhaben von drei Windkraftanlagen von Sicherheit in der Energieversorgung zu sprechen, mag staatstragend klingen, trifft den Kern aber nicht im Geringsten.