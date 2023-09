Die Badenova treibt das Windkraftprojekt an der A 81 weiter voran. Das Unternehmen startete am 6. September mit der Messung der Winderverhältnisse.

Die Messungen dienen unter anderem dazu, die genauen Standorte der Windräder festzulegen, teilt das Unternehmen mit. Untersuchungen rund um den Natur- und Artenschutz laufen bereits seit dem Frühling. Im Januar wurden die Nutzungsverträge für den neuen Windpark unterzeichnet.

Bevor sich in Oberndorf sowie Epfendorf Windkraftanlagen drehen können, müssen viele Parameter intensiv geprüft werden. „Durch die Messung wollen wir unser Verständnis der Windverhältnisse am Standort weiter steigern. Zudem erlangen wir wichtige Erkenntnisse über die konkrete Ausgestaltung des Windparks sowie seine Wirtschaftlichkeit“, erklärt Sebastian Schüßler, Teamleiter Projektentwicklung Windkraft bei Badenova-Wärmeplus.

Neues System im Einsatz

Während in der Vergangenheit oftmals hohe Masten mit Messinstrumenten aufgestellt wurden, kommt beim Windpark an der A 81 mit dem sogenannten LiDAR-System ein optisches Verfahren zum Einsatz, das vom Boden aus arbeitet und das vertikale Windprofil bis in mehrere hundert Meter Höhe erfasst.

Das System ist kompakt, kann auf einem Auto-Anhänger transportiert werden und wird zentral im Untersuchungsgebiet platziert. Strom bezieht das Gerät meist durch kleine PV-Module, eine zusätzliche Brennstoffzelle ermöglicht einen reibungslosen Betrieb des Messgeräts. Die gewonnenen Daten werden dauerhaft übertragen und können somit auch während der laufenden Messung, die rund ein Jahr andauern soll, ausgewertet werden.

Natur- und Artenschutzuntersuchungen laufen

Der Laser des LiDAR-Systems orientiert sich an winzigen Luftpartikeln, so genannten Aerosolen, in der Luft. Das Verfahren liefert Daten zu Haupt- sowie Nebenwindrichtungen, aber auch Erkenntnisse zu besonderen Strömungsverhältnissen, die sich aus der jeweiligen Topographie ergeben. Mögliche Abschattungen durch nahe gelegene Hindernisse können so besser eingeschätzt werden, ebenso die lokalen Windereignisse wie Windturbulenzen.

Seit März dieses Jahres laufen erste Untersuchungen rund um den Natur- und Artenschutz. Dabei erweist sich auch der im Frühjahr aufgestellte Vogelbeobachtungsturm als hilfreich. Voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres werden die natur- und artenschutzrechtlichen Untersuchungen fertiggestellt sowie weitere Gutachten für die Erstellung des Genehmigungsantrags zusammengetragen.

Strom für 32 000 Haushalte

Über 25 Megawatt Nennleistung, das entspricht rund 60 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr, sollen die Anlagen in Summe bieten und können somit 32 000 Haushalte Strom versorgen, teilt die Badenova weiter mit. Theoretisch sollen so Oberndorf, Epfendorf, Vöhringen und Rosenfeld mit Strom versorgt werden können.

Auf dem Gemeindegebiet von Oberndorf sollen nach derzeitigem Planungsstand drei Anlagen gebaut werden, zwei weitere Windräder werden auf Epfendorfer Gebiet stehen.

Realisiert wird das Projekt durch die Badenova-Tochter Wärmeplus und ihrer Schwesterfirma DGE (Das Grüne Emissionshaus). Die Voraussetzungen für den Windpark an der A 81 seien laut Badenova „vielversprechend“. Die Windanlagen sollen Nabenhöhen um 175 Meter und einen Rotordurchmesser von etwa 170 Meter haben. Die Gesamthöhe soll bei rund 260 Meter liegen.