1 So soll die Ansicht des Windparks vom „Norma“-Kreisel in Bochingen aus sein. Zugrunde liege, so Sebastian Schüßler, ein genormtes Visualisierungsprotokoll, das die Anlagen in realistischen Dimensionen wiedergibt. Foto:

Die Badenova stellt Stand und die Perspektiven des „Windparks Kleiner Heuberg“ vor. Bis zu 50 000 Bürger könnten von dort mit grünem Strom versorgt werden.









Link kopiert



Was geht eigentlich in Sachen Windkraft in Bochingen? Nachdem der Holzturm zur Vogelbeobachtung ausgedient hat, ist derzeit nur eine Anlage, die aus dem Wald heraus per Laser Windgeschwindigkeiten misst, offen sichtbar.