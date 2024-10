Windkraft in Neuweiler: Vertrag ist unter Dach und Fach

1 Martin Buchwald (Mitte) mit den EnBW-Vertretern Matthias Lackinger (links) und Matthias Trenkel bei der Vertragsunterzeichnung. Foto: Albert M. Kraushaar

„Wir haben nach langen und harten Verhandlungen ein gutes Ergebnis erzielt“, freute sich Bürgermeister Martin Buchwald bei der Unterzeichnung der Pachtverträge mit der EnBW für die geplanten Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet.









Die ersten Planungen begannen am Freitag dieser Woche mit der Aufstellung von Windmessanlagen an den ausgesuchten Standorten. Ein Jahr lang sollen die Ergebnisse ausgewertet werden, 2026 geht es in das Ausschreibungsverfahren, ab 2027 ist der Bau von vier Windrädern vorgesehen – so ist der aktuelle Fahrplan.