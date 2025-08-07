Windkraft in Loßburg: Sorge um die Trinkwasserversorgung kommt auf

In der letzten Sitzung des Gemeinderats in Loßburg vor der Sommerpause stand das Thema Windkraft im Mittelpunkt. Nach wie vor gibt es kritische Stimmen.
Bereits in der vorgeschalteten Bürgerfragestunde drehten sich alle Fragen um den geplanten Windpark in den kommunalen Wäldern der Gemeinde. Am Ende stimmte der Gemeinderat mehrheitlich – bei fünf Gegenstimmen – dem Vorschlag der Verwaltung zu, die aus Termingründen bereits abgegebene Zustimmung der Gemeindeverwaltung, ergänzt um die aktuellen Stellungnahmen, an die Fachbehörde des Landratsamts zu übermitteln.