Windkraft in Loßburg: Sorge um die Trinkwasserversorgung kommt auf

In der letzten Sitzung des Gemeinderats in Loßburg vor der Sommerpause stand das Thema Windkraft im Mittelpunkt. Nach wie vor gibt es kritische Stimmen.

Bereits in der vorgeschalteten Bürgerfragestunde drehten sich alle Fragen um den geplanten Windpark in den kommunalen Wäldern der Gemeinde. Am Ende stimmte der Gemeinderat mehrheitlich – bei fünf Gegenstimmen – dem Vorschlag der Verwaltung zu, die aus Termingründen bereits abgegebene Zustimmung der Gemeindeverwaltung, ergänzt um die aktuellen Stellungnahmen, an die Fachbehörde des Landratsamts zu übermitteln.

Waren es bei Bekanntgabe des Teilflächennutzungsplans Windkraft noch Bedenken, die Gastronom Klaus Eberhardt aus dem Steinwald wegen möglicher Auswirkungen auf den Tourismus hatte, treibt ihn nun die Sorge um die Trinkwasserversorgung der Kleinen Kinzig (WKK) um, die vom Ausbau der Windkraft tangiert werden könnte. Er zitierte aus der Trinkwasserverordnung der WKK von 1987. „Danach ist Waldrodung verboten, um ein intaktes Ökosystem zu erhalten“, so Eberhardt.

Vorschriften für Rodung

Bürgermeister Christoph Enderle antwortete: „Der Gemeinderat ist sich der Vorschriften für die Waldrodung bewusst. Er hat verschiedene Schutzgüter gegeneinander abzuwägen und wird am Ende entscheiden, ob er sein gemeindliches Einvernehmen erteilt. Es ist gesetzlich geregelt, dass bis zur Wasserschutzzone zwei Windkraftanlagen unter Auflagen gebaut werden können. Die geplanten Anlagen befinden sich in Zone drei.“

Eberhardt fragte, ob der beauftragte Projektierer, die Firma Alterric, korrekte Unterlagen bei der Antragstellung eingereicht habe. „Das zu prüfen, ist die Aufgabe des Landratsamts als Baurechtsbehörde“, so Enderle.

Austritt von hochtoxischen Stoffen

In der Vorlage der Verwaltung wird auf Paragraf zwei des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verwiesen. Darin heißt es: „Die Einrichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien liegt im überragenden öffentlichen Interesse. Bis die Stromerzeugung in Deutschland nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweiligen Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“

Bedenken gab es zum Austritt von hochtoxischen Stoffen sowie dass die WKK beim Brand einer Anlage nicht mehr gesichert sein könnte. Bauamtsleiter Jochen Geßler zählte auf, welche Gutachten zum Bau des Windparks erstellt wurden. „Beim Lärmschutzgutachten – nachts gemessen – wurden alle Werte der TA Lärm eingehalten.“ Beim Schattenschlaggutachten sei festgestellt worden, dass niemand von Schattenwurf betroffen sein wird.

Planung von Forst BW

Aktuell seien mehrere Schürfgutachten in Auftrag gegeben, zum Beispiel im Havariefall oder bei einem Brand. Die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens stehen noch aus. Die Wasserleitung der WKK liege in fünf Meter Tiefe, das Gelände werde nur für die Zuwegung und die Ablage von Material benötigt und zwar in wesentlich geringerer Höhe. Dieses Gutachten werde derzeit vom Landratsamt geprüft.

Der Schömberger Ortsvorsteher Karl Pfau betonte, dass sich sein Ortschaftsrat nicht grundsätzlich gegen Windkraftanlagen ausgesprochen habe. Drei der vier Windräder befänden sich im Wasserschutzgebiet drei, eines sei nur 70 Meter von Zone zwei entfernt. Geßler sah wesentlich größere Gefahren in der Bauphase durch die benötigten Fahrzeuge. Daher seien zwei Personen als Baubegleitung vorgehen, die den Bau überwachen sollen. Enderle sagte: „Mir machen die Windräder von Forst BW mehr Sorgen. Alles ist völlig intransparent.“ Vermutlich plane Forst BW mit erheblich mehr Windkraftanlagen als die Kommune.