Windkraft in Lauterbach: So viel verdient die Gemeinde am Windpark

1 Die Gemeinde verdient am Windpark Falkenhöhe. Foto: Ketterer Über kommunale Einnahmen aus dem Windpark Falkenhöhe berichtete Bürgermeister Jürgen Leichtle im Gemeinderat.







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Ein Teil hänge von den Windverhältnissen sowie der der Stromerzeugung der Anlagen ab. Die Gemeinde ist mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugtem Strom beteiligt. Für 2025 wurde ein Betrag von 9.500 Euro genannt. Hinzu kommen Flächenpachten von 3400 Euro pro Jahr plus ertragsabhängige Bestandteile. Hinzu kommen Gewerbesteuereinnahmen von etwa 10.000 Euro pro Windenergieanlage und Jahr. Später könnte dieser Betrag noch steigen, sagte Leichtle. Alle Zahlen würden aber jährlichen Schwankungen unterliegen.