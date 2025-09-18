Windkraft in Horb: „Unsere Meinung hat im Zweifelsfall kaum Gewicht“
Der Ortschaftsrat Altheim nimmt den Teilregionalplan Windenergie zur Kenntnis. Altheim ist jedoch nicht direkt von den Plänen betroffen. (Symbolfoto) Foto: Jan Woitas/dpa

In öffentlicher Sitzung nahm der Altheimer Ortschaftsrat die zweite Auslegung der Beteiligung an den Teilregionalplänen Windenergie für den Bereich Nordschwarzwald zur Kenntnis.

Ortsvorsteherin Sylvia Becht erwähnte, dass sich keine großen Veränderungen ergeben hätten. „Lediglich die Standorte werden insgesamt etwas kleiner zugeschnitten“, erklärte sie. Ein Umstand, der für Altheim uninteressant ist, da man nicht betroffen ist, jedoch im Nachbarort Grünmettstetten für einigen Unmut sorgte und so nicht hingenommen werden soll, wie man in deren Beschlussfassung festhielt.

 

Den vorgesehenen Abstand der Aufstellungsorte für Windkraftanlagen (WKA) 850 Meter von der Wohnbebauung entgegen der ursprünglichen Planung von 750 Metern wertete die Ortsvorsteherin als wahrscheinlichen Vorteil, wie sie betonte.

Kritik am Verfahren

Rat Friedemann Schindele fasste die Angelegenheit abschließend wie folgt zusammen: „Wir beziehen uns auf unsere erste Stellungnahme, an der es nichts hinzuzufügen gibt“. Er erinnerte daran, dass man sich auf eine WKA im Industriegebiet aussprach.

„Wir wurden gehört, das ist unsere Meinung und die hat im Zweifelsfall kaum bis gar kein Gewicht“, so seine nicht wirklich versteckte Rüge am Verfahren, dessen Ergebnis der zweiten Runde man im Gremium ohne größere Diskussion zur Kenntnis nahm.

 