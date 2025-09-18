Windkraft in Horb: „Unsere Meinung hat im Zweifelsfall kaum Gewicht“

1 Der Ortschaftsrat Altheim nimmt den Teilregionalplan Windenergie zur Kenntnis. Altheim ist jedoch nicht direkt von den Plänen betroffen. (Symbolfoto) Foto: Jan Woitas/dpa In öffentlicher Sitzung nahm der Altheimer Ortschaftsrat die zweite Auslegung der Beteiligung an den Teilregionalplänen Windenergie für den Bereich Nordschwarzwald zur Kenntnis.







Link kopiert



Ortsvorsteherin Sylvia Becht erwähnte, dass sich keine großen Veränderungen ergeben hätten. „Lediglich die Standorte werden insgesamt etwas kleiner zugeschnitten“, erklärte sie. Ein Umstand, der für Altheim uninteressant ist, da man nicht betroffen ist, jedoch im Nachbarort Grünmettstetten für einigen Unmut sorgte und so nicht hingenommen werden soll, wie man in deren Beschlussfassung festhielt.