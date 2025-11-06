Windkraft in Horb: Energiepolitik sollte alternative Standorte priorisieren
Ja oder Nein zur Windkraft in kommunalen Wäldern? Dazu gibt es in Horb einen Bürgerentscheid am 30. November. (Archivfoto) Foto: Maria Hopp

Zur Diskussion um Windkraft in Horb hat unser Leser Dominic Mai aus Rexingen folgende Meinung.

Die Energiewende ist eine notwendige Herausforderung unserer Zeit. Erneuerbare Energien sind dabei ein zentraler Baustein. Dennoch sollte die Umsetzung nicht auf Kosten wertvoller Ökosysteme erfolgen. Wälder sind nicht nur Erholungsraum für Menschen, sondern auch unverzichtbare Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Das Abholzen von Bäumen für Windkraftanlagen zerstört diese ökologisch sensiblen Räume und beeinträchtigt das Gleichgewicht des Waldes. Hohe Rotorblätter und die begleitende Infrastruktur verändern das Landschaftsbild fundamental und können die Nutzung als Naherholungsgebiet stark einschränken. Darüber hinaus erfüllen Wälder wichtige klimatische Funktionen. Sie speichern CO2, regulieren das Mikroklima und schützen den Boden vor Erosion. Die Rodung großer Waldflächen für Windkraftanlagen mindert diese Leistungen erheblich und schwächt damit die Klimabilanz der Anlagen enorm. Hinzu kommt, dass der Bau der Anlagen selbst den Boden stark belastet. Zufahrtswege, Kranstellflächen und schwere Maschinen verdichten den Waldboden, zerstören die natürliche Humusschicht und beeinträchtigen langfristig die Wasserspeicherfähigkeit und das Wurzelwachstum der verbleibenden Bäume.

 

Anlagenherstellung kostet Energie

Zusätzlich verursacht die Herstellung der Anlagen, besonders das Brennen von Zement für die Fundamente, einen beträchtlichen Energieaufwand. Fossile Energie wird benötigt, und die Anlage benötigt Jahre, um diese “Vorabenergie” durch Stromproduktion auszugleichen. Für den Bau einer 3MW Anlage werden circa 800 Tonnen CO2 freigesetzt.

Konfliktzone im Wald

Windkraftanlagen im Wald sind daher nicht nur eine ökologische Belastung, sondern stellen auch eine Konfliktzone zwischen Klimaschutz, Artenschutz, Landschaftsschutz, Bodengesundheit und Energieeffizienz dar. Eine nachhaltige Energiepolitik sollte alternative Standorte wie bereits bestehende Industrieflächen, landwirtschaftlich weniger genutzte Flächen priorisieren, um die Wälder zu schützen, die biologische Vielfalt zu erhalten und die eingesetzte Energie effizient zu nutzen.

Dominic Mai, Rexingen

