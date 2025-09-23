Windkraft in Haiterbach: Vorrangfläche wird wegen Fluggelände verkleinert

Der Haiterbacher Gemeinderat stimmte der reduzierten Form für Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zu. Grund für die Verkleinerung ist der Flugverkehr.

Die Teilfortschreibung des Regionalplans wurde bereits in zwei Sitzungen des Technischen- und Sanierungsausschusses im März und April 2024 für den Gemeinderat vorberaten. In der Gemeinderatssitzung am 17. April vergangenen Jahres wurde beschlossen, dass der Gemeinderat der vom Regionalverband vorgeschlagenen Vorrangfläche zustimmt.

Beim Teilregionalplan Windkraft ist für das gesamte Stadtgebiet Haiterbach nur eine Fläche ausgewiesen. Diese befindet sich an der Gemarkungsgrenze zwischen der Gemeindeverbindungsstraße nach Untertalheim und nach Schietingen.

In der ursprünglichen Variante umfasste diese eine Gesamtfläche von circa 38 Hektar. In dieser Fläche hat die Stadt Haiterbach einen Hektar, 94 Ar, 95 Quadratmeter landwirtschaftliche Flächen und circa 60 Ar Waldfläche (Neuaufforstung) im Eigentum.

Aufgrund des Beteiligungsverfahrens wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart Referat Luftverkehr und Luftsicherheit Einwendungen gegen die ausgewiesene Fläche erhoben.

Abstände vorgeschrieben

Grund für die Reduzierung des ausgewiesenen Vorranggebietes ist der vorhandene Segelflugplatz beim „Dürrenhardter Hof“. Laut Stadtverwaltung gibt es vorgeschriebene Mindestabstände. Zur seitlichen Richtung zu Flugplätzen beträgt der Mindestabstand demnach 400 Meter und zur länglichen Richtung 850 Meter.

Unter Berücksichtigung dieser Mindestabstände wurde laut Regionalverband die ausgewiesene Vorrangfläche nochmals deutlich reduziert Laut der nun reduziert festgesetzten Fläche entfällt somit die komplette landwirtschaftliche Fläche und es ist nur noch die dort vorhandene Waldfläche auf Gemarkung Haiterbach direkt an der Gemarkungsgrenze zu Schietingen als Vorrangfläche ausgewiesen.

Verwaltung möchte mehr Fläche

Der Technische- und Sanierungsausschuss hatte Mitte August den Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat gefasst, dass man der Änderung in dieser Form, wie bei der erneuten Beteiligung vorgeschlagen, zustimmt. Auch wenn die Stadt Haiterbach laut Sitzungsvorlage dort gerne noch mehr Fläche ausgewiesen hätte, werde ein Einspruch auf Grund den vorgeschriebenen Mindestabständen nicht erfolgversprechend sein, hieß es.

Der Gemeinderat folgte also dem Beschlussvorschlag und stimmt dem Vorangebiet im neuen Zuschnitt zu.