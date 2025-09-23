Windkraft in Haiterbach: Vorrangfläche wird wegen Fluggelände verkleinert

Der Haiterbacher Gemeinderat stimmte der reduzierten Form für Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zu. Grund für die Verkleinerung ist der Flugverkehr.
Die Teilfortschreibung des Regionalplans wurde bereits in zwei Sitzungen des Technischen- und Sanierungsausschusses im März und April 2024 für den Gemeinderat vorberaten. In der Gemeinderatssitzung am 17. April vergangenen Jahres wurde beschlossen, dass der Gemeinderat der vom Regionalverband vorgeschlagenen Vorrangfläche zustimmt.