Windkraft in Dornhan

1 Um Konfliktpotenziale zu vermeiden, soll auf einige Flächen vollständig verzichtet werden (Symbolfoto.) Foto: © Martin Mecnarowski – stock.adobe

Das Dornhaner Gremium setzte sich erneut mit der Teilplanfortschreibung „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ auseinander. Es gab einige Veränderungen im Rahmen der zweiten öffentlichen Beteiligung.









Link kopiert



Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die in der Sitzungsvorlage angegebene Stellungnahme an den Regionalverband abzugeben, stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Nun ist der Regionalverband wieder am Zug, erklärte Bürgermeister Markus Huber.