Windkraft in Dobel

1 Windkraft ist in Dobel immer wieder ein Thema. Foto: Winnie Gegenheimer

Es ist nicht unbedingt das Dobler Lieblingsthema: In der Gemeinderatssitzung am Dienstag informierte Bürgermeister Christoph Schaack über eine von ForstBW erhaltene E-Mail zu Windenergieflächen im Staatswald. So läuft bis 30. Oktober ein Angebotsverfahren zu Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen auf Flächen überwiegend auf Gemarkung Neuenbürg, teils auch auf Dobler Gemarkung.