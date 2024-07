Windkraft in der Region Neckar-Alb: Berge an Einwendungen lösen Gegenreaktion aus

Berge an Einwendungen lösen Gegenreaktion aus

Windkraft in der Region Neckar-Alb

1 Tanja Leinweber (l.) und Angela Schur halten die Windkraft-Gegner für Scheinriesen. Foto: Judith A. Sägesser

Circa 440 000 Einwendungen sind gegen Windprojekte in der Region Neckar-Alb eingegangen, so viele wie bisher wohl nirgends. Deshalb haben Bürger nun eine Petition gestartet, in der sie Überraschendes fordern.









Einerseits haben die Gegner erreicht, was sie vermutlich wollten: Auch Tanja Leinweber war erst einmal baff, als sie das Foto gesehen hat. Palettenweise wurden da die Einwendungen in Mössingen (Landkreis Tübingen) beim Regionalverband Neckar-Alb abgeladen. Insgesamt waren etwa 440 000 Einwendungen gegen Windkraft in der Region. Dies hat eine Gegenreaktion ausgelöst, und nicht nur bei Tanja Leinweber.