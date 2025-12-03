Windkraft in Calw: „Völlig falsche Argumente“ bei Protesten

Die Stimmen rund um Windkraft werden nicht leiser. In Calw fanden bereits zwei größere Proteste statt. Unser Leser Werner Musterle, denkt, dabei werden falsche Argumente beleuchtet.
Es ist schon beeindruckend, mit welcher Ausdauer diese Windkraftgegner ihre meines Wissens völlig falschen Argumente immer wieder gebetsmühlenartig an die Öffentlichkeit bringen wollen. Unter dem Deckmantel, die Natur schützen zu wollen, werden jedoch nur die von großen fossilen Energiekonzernen verbreitenden Desinformationskampagnen unterstützt.