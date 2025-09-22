Windkraft in Betra: Bürger befürchten unangenehme Nebeneffekte
1
Einige Bürger befürchten, dass sich durch den Aufbau von Windrädern noch weitere Probleme ergeben könnten. (Symbolfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

Knapp über eine Stunde befasste sich der Ortschaftsrat Betra mit der 2. Änderung zum Teilregionalplan „Windenergie“ des Regionalverbands (RV) Nordschwarzwald.

Dabei tat sich das Gremium zunächst nicht leicht, einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss zu fassen, was sich in zwei knappen Abstimmungen bemerkbar machte. Betras Ortsvorsteher Stefan Schäfer führte eingangs aus, dass im ursprünglichen Entwurf das Vorranggebiet für Windenergie in Betra (WF 15) 80 Hektar umfasste. In der zweiten Offenlegung und jetzigen Beteiligung wurde das Gebiet auf 69 Hektar verkleinert. Dies resultierte daraus, dass der Vorsorgeabstand zu Siedlungsflächen allgemein von 750 auf 850 Meter vergrößert wurde. Hiermit sei der Verband der Anregung des Ortschaftsrates nachgekommen. Jedoch forderte das alte Gremium in der ersten Beteiligung im vergangenen Jahr einen Abstand von 1000 Metern zu den Siedlungsflächen.

 

Wie viele Windräder?

Heidrun Rieger wollte in Erfahrung bringen, wie viele Windräder auf dieser Fläche Platz hätten. Johnny Dorner habe erfahren, dass die ursprüngliche Planung mit 80 Hektar zwischen drei und vier Anlagen vorgesehen habe. Hinsichtlich der jetzigen Fläche könne nur gemutmaßt werden.

Im Januar 2024 brachte das ehemalige Gremium ein, dass der Standort WF 15 (Gemarkung Empfingen/Betra/Isenburg) für die Errichtung von Windanlagen nicht geeignet sei. Bislang fühle sich die Bevölkerung von Betra durch den Lärm der Autobahn und den Verkehr des Steinbruchs an der Gemarkungsgrenze gestört. Dieser Lärm werde sich durch die Erweiterung des Steinbruchs erhöhen.

Unsere Empfehlung für Sie

Windenergie in Betra: Pläne stoßen auf gemischte Reaktionen

Windenergie in Betra Pläne stoßen auf gemischte Reaktionen

In einer nicht öffentlichen Klausurtagung des Ortschaftsrats Betra hieß es zur Windkraft: „Wenn die Windenergie kommt, dann muss es Betra nutzen.“

Mehr Autobahnlärm?

Ebenso durch die Errichtung von Windrädern und der damit einhergehenden Öffnung des Waldes befürchtete der Ortschaftsrat, dass sich dadurch auch der Autobahnlärm verstärken könnte. Außerdem würde ein wertvolles Naherholungsgebiet wegfallen, welches von Wanderern und Joggern rege genutzt werde und ferner aus wertvoller Laub- und Mischbewaldung bestehe.

 