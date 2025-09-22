Windkraft in Betra: Bürger befürchten unangenehme Nebeneffekte

1 Einige Bürger befürchten, dass sich durch den Aufbau von Windrädern noch weitere Probleme ergeben könnten. (Symbolfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa Knapp über eine Stunde befasste sich der Ortschaftsrat Betra mit der 2. Änderung zum Teilregionalplan „Windenergie“ des Regionalverbands (RV) Nordschwarzwald.







Dabei tat sich das Gremium zunächst nicht leicht, einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss zu fassen, was sich in zwei knappen Abstimmungen bemerkbar machte. Betras Ortsvorsteher Stefan Schäfer führte eingangs aus, dass im ursprünglichen Entwurf das Vorranggebiet für Windenergie in Betra (WF 15) 80 Hektar umfasste. In der zweiten Offenlegung und jetzigen Beteiligung wurde das Gebiet auf 69 Hektar verkleinert. Dies resultierte daraus, dass der Vorsorgeabstand zu Siedlungsflächen allgemein von 750 auf 850 Meter vergrößert wurde. Hiermit sei der Verband der Anregung des Ortschaftsrates nachgekommen. Jedoch forderte das alte Gremium in der ersten Beteiligung im vergangenen Jahr einen Abstand von 1000 Metern zu den Siedlungsflächen.