Windkraft in Bergfelden

1 Die Einwohnerversammlung findet in der Stadthalle statt (Archiv-Foto). Foto: Steinmetz

Die Einwohnerversammlung zur Verpachtung kommunaler Waldflächen an Windenergiebetreiber auf dem Dickeberg findet am Montag, 8. Juli, um 18.30 Uhr in der Stadthalle statt. Im Mittelpunkt stehen Informationen sowie eine Diskussions- und Fragerunde.









