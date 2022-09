1 Abermals ist die Windkraft Thema in Bräunlingen. Dazu hat die Stadt zu einem Informationsabend eingeladen. Foto: Guy Simon

Um Windkraftpläne in Bräunlingen wurde es in den vergangenen Jahren ruhig. Doch jetzt ist ein neuer Investor aufgetreten.















Bräunlingen – Vier Jahre ist es her, seit in Bräunlingen die Windkraft zuletzt groß Thema war. In unzähligen Runden wurde darüber diskutiert, sogar einen Bürgerentscheid gab es, ob die Stadt ihr Gebiet an einen Investor für den Bau von Windkraftanlagen verpachten soll. Die Bräunlinger entschieden sich dafür und gaben ihre Regeln für den Bau der Anlagen vor. Dann passierte jahrelang nichts – und dann wollte der Investor neu aushandeln. Daraus wurde nichts, und es herrschte Flaute bei der Windkraft.