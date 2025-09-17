Windkraft in Alpirsbach: Zweckverband sorgt sich um die Wasserversorgung Kleine Kinzig

In einem offenen Brief an den Landrat Klaus Michael Rückert wendet sich der Vorstand des Zweckverbands Wasserversorgung Kleine Kinzig gegen den Bau der Windenergieanlagen.
Die Planungen von Windenergieanlagen im Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperre Kleine Kinzig werden von den drei Vorsitzenden des Zweckverbands Wasserversorgung Kleine Kinzig (WKK), Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas, Freudenstadts Oberbürgermeister Adrian Sonder und Dunningens Bürgermeister Peter Schumacher, mit großer Sorge beobachtet. In einem offenen Brief haben sie sich nun an Landrat Klaus Michael Rückert gewandt. Das teilt Maik Zinser, Geschäftsführer des WKK, mit.