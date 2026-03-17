Windkraft in Alpirsbach: Stimmung bei Infoveranstaltung war nicht aufgeheizt

Die Stimmung bei der Infoveranstaltung zum geplanten Windrad in Alpirsbach sei nicht aufgeheizt gewesen, antwortet Leserin Inge Herrmann auf den Leserbrief von Hans Gerd Michel.
Diesem Artikel muss man widersprechen. Nachdem Herr Bortloff schon einmal seinen Antrag, auf dem Reutiner Berg ein Windrad zu errichten, beim Landratsamt zurückgezogen hatte, ist es umso unverständlicher zu hören, dass nun ein neuer Anlauf unter Mitwirkung der Stadtwerke Stuttgart geplant ist. Und das, ohne dass die Kommune von Anfang an eingebunden worden ist.