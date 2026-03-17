Windkraft in Alpirsbach: Stimmung bei Infoveranstaltung war nicht aufgeheizt

Die Stimmung bei der Infoveranstaltung zum geplanten Windrad in Alpirsbach sei nicht aufgeheizt gewesen, antwortet Leserin Inge Herrmann auf den Leserbrief von Hans Gerd Michel .

Diesem Artikel muss man widersprechen. Nachdem Herr Bortloff schon einmal seinen Antrag, auf dem Reutiner Berg ein Windrad zu errichten, beim Landratsamt zurückgezogen hatte, ist es umso unverständlicher zu hören, dass nun ein neuer Anlauf unter Mitwirkung der Stadtwerke Stuttgart geplant ist. Und das, ohne dass die Kommune von Anfang an eingebunden worden ist.

Die Stimmung bei der Veranstaltung war am Anfang keineswegs aufgeheizt. Erst als die Absage der Vertreter der Stadtwerke Stuttgart bekannt wurde, kam Unverständnis zum Ausdruck. Stadtbaumeister Müller hat alles sehr gut vorbereitet und erläutert. Es gab sehr viele Wortmeldungen – auch das ein Zeichen, wie stark das Thema die Einwohner bewegt.

Unsere Empfehlung für Sie Pläne für Reutiner Berg Stadtwerke Stuttgart sorgen für Windrad-Ärger in Alpirsbach Die Stadtwerke Stuttgart wollen in direkter Nähe zur historischen Alpirsbacher Altstadt eine Windkraftanlage bauen. Bei Verwaltung und Bürgern sorgt das Vorhaben für Entsetzen.

Außerdem: Was würden Urlauber, die daheim von Windrädern umgeben sind und in einer unberührten Natur Urlaub machen wollen, zu einem Windrad im Zentrum von Alpirsbach, das blinkt, Schatten wirft und durch Infraschall stört, sagen? (Nicht zu vergessen: die Sicht auf das Kloster). Sie würden nicht mehr kommen. Ein enormer wirtschaftlicher Schaden entstünde – und das in dieser schwierigen Zeit.

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