Windkraft in Albstadt: Hoffnung auf Einsicht im Verteidigungsministerium

Ob auf Albstädter Gemarkung Windkraftanlagen gebaut werden, ist ungewiss. Oberbürgermeister Roland Tralmer kämpft um das Ausbaugebiet bei Onstmettingen.
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Neckar-Alb hat im Juli des vergangenen Jahres den Entwurf 2025 des Teilregionalplans Windenergie beschlossen. Das hat Folgen für die auf Albstädter Gemarkung vorgesehenen Flächen für den Ausbau von Windkraftanlagen: Gleich beide zuvor ausgewiesenen sogenannten Vorranggebiete werden wegen „militärischer Belange“ nicht weiterverfolgt.