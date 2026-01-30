Windkraft im Zollernalbkreis: ZAK 11 aufgeben!

Unsere Leser Jochen Lottermoser und Walter Beck aus Bitz reagieren auf unserer Berichterstattung über das Thema Windkraft und zum Beschluss des Regionalverbands.

Der Auftrag der Landesregierung für die Regionalverbände war klar: „Ihr weist in eurer Region Flächen aus, auf denen Windräder gebaut werden können.“ Trotz des massiven Widerstands verschiedener Bürgerinitiativen gegen bestimmte Gebiete, die wegen ihrer besonderen Gegebenheiten als völlig ungeeignet angesehen werden, sind die Flächen nun verbindlich ausgewiesen.

Das größte Planungsgebiet im Zollernalbkreis, mit 505 Hektar, bezeichnet als ZAK 11, liegt um Straßberg und Winterlingen. Ungeachtet der in den letzten zehn Jahren immer wieder durch Fachleute der Bitzer Bürgerinitiative Windkraft (BBi WK) nachgewiesenen Nichteignung des Geländes, der Ablehnung des Gebiets durch die Gemeinde Bitz und der zirka 4000 Einwendungen aus der Bevölkerung, soll die Fläche für Windkraftanlagen weiterhin geeignet sein.

Wieso hält der Regionalverband an der Fläche fest?

Es gibt doch gute Gründe dafür, dass die bisherigen Projektierer, trotz jahrelangen Planungsvorlaufs, ihr Vorhaben, zwischen Bitz und Winterlingen Windräder in den Wald zu stellen, aufgegeben haben. So wie das jetzt auch der Investor tat, der Windräder bei der Gemeinde Grosselfingen bauen wollte.

Umweltgutachten, fehlender Wind, ungünstigste Baulage und der Widerstand der Menschen, die ihre Naturlandschaft lieben und erhalten wollen, haben alle Planungen gestoppt. Warum der Regionalverband weiterhin die Fläche ZAK 11, zwischen Bitz und Winterlingen als für Windräder geeignetes Gelände ansieht, erschließt sich niemandem.

Zur alternativen Energiegewinnung sagen wir dennoch ja

Insgesamt hat der Verband ja zirka 2,8 Prozent seiner Region als brauchbare Gebiete für Windräder ausgewiesen, obwohl die Landesvorgaben nur 1,8 Prozent fordern, da besteht also hinreichend Luft, um die eine oder andere Fläche aufzugeben. Wir sagen: „ZAK 11 mit einer Größe von über 500 Hektar, überwiegend Wald, muss aufgegeben werden!“

Zur alternativen Energiegewinnung sagen wir dennoch ja, aber nur dort wo das möglich und sinnvoll ist. Dieser pure Unsinn, dass man mit Windenergieanlagen in ungeeigneten Regionen, das zerstört, nämlich die Natur, was man eigentlich schützen und erhalten will, und das zum Teil aus rein ideologischen Gründen, muss aufhören.

