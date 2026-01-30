Windkraft im Zollernalbkreis: ZAK 11 aufgeben!

Unsere Leser Jochen Lottermoser und Walter Beck aus Bitz reagieren auf unserer Berichterstattung über das Thema Windkraft und zum Beschluss des Regionalverbands.
Der Auftrag der Landesregierung für die Regionalverbände war klar: „Ihr weist in eurer Region Flächen aus, auf denen Windräder gebaut werden können.“ Trotz des massiven Widerstands verschiedener Bürgerinitiativen gegen bestimmte Gebiete, die wegen ihrer besonderen Gegebenheiten als völlig ungeeignet angesehen werden, sind die Flächen nun verbindlich ausgewiesen.