Windkraft im Zollernalbkreis: Entscheidung steht bevor

Politiker aller größeren Parteien entscheiden aktuell über die Vorranggebiete in der Region Neckar-Alb.
Dieser Tage werden – öffentlich und nichtöffentlich – die Entscheidungen in den Runden des zuständigen Regionalverbands gefällt: Das sind der Planungsausschuss und die Verbandsversammlung, in denen jeweils gewählte Vertreter von Parteien und Fraktionen aus den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb sitzen. Am Dienstag, 13. Januar, debattierte der Planungsausschuss in Dußlingen nicht-öffentlich, am Dienstag, 20. Januar, folgt die endgültige Entscheidung über den „Teilregionalplan Windenergie“.