Windkraft im Wiesental: Windpark Zeller Blauen: Das Warten hat ein Ende

Überwiegend erleichtert zeigen sich die Bürgermeister aus dem Wiesental über die Genehmigung des Landratsamt für den geplanten Windpark am Zeller Blauen.
Eine Riesenenttäuschung herrscht hingegen im Weiler Käsern. Elf Monate lang war auf die Entscheidung aus dem Landratsamt gewartet worden, nachdem die EWS einen Genehmigungsantrag für neun Windkraftanlagen auf dem Höhenzug des Zeller Blauens eingereicht hatte. Bürgermeister Peter Palme, bekennender Befürworter der Windkraft, gibt sich in seinem Statement erleichtert. Er weist darauf hin, dass das Projekt schon seit zwei Jahrzehnten betrieben werde und er das Thema beim Amtsantritt „geerbt“ hat. „Nach jahrelangen Emotionen, Angriffen und Diskussionen bin ich natürlich erleichtert, sagt Peter Palme auf Anfrage. Dem Rathaus-Chef ist wichtig: „Der Gemeinderat hat zum Thema Windkraft immer einstimmig beschlossen.“