Windkraft im Wiesental: Klare Absage für Windpark Lailehöhe

Keine Chance mehr gibt es für den Windpark Lailehöhe – denn nun stimmte auch der Todtnauer Gemeinderat dagegen.
Große Pläne hatte die Badenova Wärmeplus auf der Lailehöhe. Die Voraussetzungen für den Windpark dort seien vielversprechend und die Windanlagen mit Nabenhöhen von 175 Metern seien für die Region geradezu prädestiniert, hatte der Energieversorger bei der Vorstellung des Projekts im März 2024 angekündigt. Bei dem interkommunalen Projekt sollten drei Anlagen auf Todtnauer, zwei auf Wiedner und zwei auf Utzenfelder Gemarkung gebaut werden.