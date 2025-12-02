Windkraft im Wiesental: Abstände werden als zu gering empfunden

Im Bereich Wiesental gibt es keine weiteren Änderungen bei den Vorrangflächen für Windkraft. Der Ruf einiger Kommunen nach Verkleinerung der Flächen fand im Regionalverband kein Gehör.
Insgesamt 40 Vorranggebiete für Windkraft hat der Regionalverband Hochrhein-Bodensee in der vergangenen Woche beschlossen. Von den etwas mehr als 5000 Hektar Vorrangfläche im gesamten Verbandsgebiet, das die Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz umfasst, liegen mit 2100 Hektar die meisten im Kreis Lörrach und dort wiederum konzentrieren sich die Flächen neben dem oberen Kandertal auf die Höhen beiderseits von Wiese und Kleiner Wiese. Im Einzelnen sind es die Gebiete Weiherfelsen und Schöttleberg-Wildberg, die die Gemeinde Kleines Wiesental betreffen, sowie beiderseits des Wiesentals die Gebiete Honeck/Zeller Blauen, Hohe Möhr, Knöpflesbrunnen, Katzenmoos/Wannenkopf, Rohrenkopf/Steinbühl und Hau.