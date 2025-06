Windkraft im Nordschwarzwald: Teilregionalplan – welche Flächen herausfallen, welche hinzukommen

1 In Sachen Windkraft in der Region Nordschwarzwald steht jetzt der neue Planentwurf. (Symbolbild) Foto: borneolover – stock.adobe.com Viel Zeit bleibt nicht. Der neue Entwurf des Teilregionalplans Windenergie soll im Herbst satzungsreif sein – nach der Auslegung und der Behandlung in den Gemeinderäten.







Der überarbeitete Entwurf des Teilregionalplans Windenergie soll möglichst schon kurz nach Pfingsten in die Offenlage gehen. Der Planungsausschuss des Regionalverbands Nordschwarzwald hat in einer Sitzung in Loßburg den neuen Entwurf mehrheitlich abgesegnet – einschließlich der sich aus den noch nicht bearbeiteten Stellungnahmen ergebenden Anpassungen.