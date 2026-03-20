Windkraft im Nordschwarzwald: So viele Windräder stehen im Kreis Calw – wo Dutzende weitere geplant sind

Bisher hält sich im Landkreis die Zahl der Anlagen, die mit Wind Strom erzeugen, in Grenzen. Die meisten stehen in Simmersfeld. Das könnte sich aber bald ändern. Wir wissen wo.

Wildwuchs und Verspargelung der Landschaft: Diese Begriffe fallen immer wieder, wenn es um das Thema Windkraft geht. Zumindest mit dem Wildwuchs soll Schluss sein dank des neuen Teilregionalplans Windenergie. Darin hat der Regionalverband Nordschwarzwald jüngst festgezurrt, wo in der Region künftig Windräder gebaut werden können.

Insgesamt gibt es 49 Vorranggebiete mit einer Fläche von in Summe 6567 Hektar. 17 dieser Vorranggebiete, oder insgesamt 2376 Hektar Fläche, liegen im Kreis Calw. „Ohne Regionalplan müssten Windkraftanlagen weiterhin überall genehmigt werden“, hatte Verbandsvorsitzender Klaus Mack nach dem Beschluss erklärt. Mit ihm werde die Energiewende geordnet gestaltet.

So viel zum Wildwuchs. Und wie steht’s um die Verspargelung der Landschaft im Landkreis Calw? Oder, in anderen Worten: Wie viele Windräder gibt es denn überhaupt schon im Kreis und wo stehen sie?

Bisher gibt es ein Dutzend Windräder

Stand der Dinge „Im Landkreis Calw gibt es bisher zwölf Windenergieanlagen (WEA)“, teilt das Landratsamt mit. Allein neun davon stehen im Windpark Nordschwarzwald in Simmersfeld, auf der Gemarkung von Fünfbronn. Sie liegen in den beiden neuen Vorranggebieten des Teilregionalplans Windenergie: WC 22 und WC 23. Betreiber ist die Stadtkraft Windenergie GmbH & Co. KG.

Zwei WEA gibt es im Windpark Bad Wildbad – das Gewann Kälbling liegt auf der Gemarkung Calmbach und im neuen Vorranggebiet WC 5. Die EnBW Windkraftprojekte GmbH betreibt die beiden Anlagen. Dazu kommt noch der Windpark Langenbrander Höhe mit einem Windrad. Er liegt auf der Gemarkung des Schömberger Teilorts. Projektierer ist die BayWa r.e. Wind GmbH . Die drei weiteren WEA, die sich dort drehen, stehen auf Gemarkung Waldrennach und damit im Enzkreis.

Schnelleres Verfahren Fünfeinhalb Jahre Arbeit gingen der Ausweisung der Vorranggebiete im neuen Teilregionalplan voraus. Während des Planverfahrens „wurden sämtliche öffentliche Belange (zum Beispiel Artenschutz, Grundwasserschutz, Bodenschutz) im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung (SUP) bereits betrachtet“, erklärt Mara Müssle, Pressesprecherin im Landratsamt.

Dadurch werde künftig die Prüfung im Genehmigungsverfahren eines konkreten Windkraftprojekts erleichtert. Das trage „zur Beschleunigung der Verfahren“ bei. Genau wie „zahlreiche Änderungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz“.

Blick auf den Landkreis Calw: Auf der Karte sind Vorranggebiete für Windenergie eingezeichnet (in Orange und jeweils mit WC und einer Ziffer versehen). Dort können künftig Windräder gebaut werden. Foto: Region Nordschwarzwald/Regionalverband

Es sei nun klar geregelt, „dass die Behörde den Antrag innerhalb eines Monats auf Vollständigkeit prüfen muss“. Die Träger öffentlicher Belange – dazu gehören etwa Naturschutz, Forst, Grundwasserschutz oder Luftfahrtbehörde – müssten innerhalb eines Monats „ihre fachliche Stellungnahme zum Vorhaben abgeben, wenn die Unterlagen vollständig sind“. Im vereinfachten Verfahren, also bei Anträgen mit weniger als 20 WEA, sei die Genehmigung innerhalb von drei Monaten nach Bestätigung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen zu erteilen.

Dimensionen der Windparks sind künftig andere

Geplante Windräder Bisher stehen im Kreis Calw lediglich zwölf Windräder. Das allerdings dürfte sich bald ändern. Denn: „Wir haben derzeit zehn Windparks im Genehmigungsverfahren“, berichtet Müssle.

Was sie verbindet: Sie befinden sich alle in den neuen Vorranggebieten. Und: Vom Simmersfelder Windpark einmal abgesehen, haben sie andere Dimensionen als die bisherigen Standorte.

Gleich vorweg erklärt die Kreissprecherin, dass bei einigen Windparks noch nicht final feststehe, wie viele Anlagen es genau werden. Nach Prüfung der öffentlichen Belange könne „die ein oder andere WEA“ noch wegfallen.

Nach derzeitigem Stand sind folgende Anlagen geplant: Im Windpark Bad Teinach-Zavelstein (Vorranggebiet WC 11) sollen 17 WEA gebaut werden. In Neubulach (WC 20 und 21) sind es fünf.

Der Windpark Oberreichenbach-Naislach I und Windpark II (WC 7) soll aus sechs Anlagen bestehen, fünf sind im Windpark Oberreichenbach-Schömberg (WC 5) vorgesehen.

Unsere Empfehlung für Sie Ergebnis des Bürgerentscheids Simmozheim sagt Ja – jetzt können Windrädern auf Gemeindegrund gebaut werden Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist eindeutig: Die Simmozheimer haben sich am Sonntagabend für Windenergieanlagen auf Gemeindegebiet ausgesprochen.

Zum Windpark Nordschwarzwald in Simmersfeld (WC 22 und 23) schreibt Müssle vom Repowering von 13 WEA – einige davon liegen allerdings im Kreis Freudenstadt – und von sechs Neuanlagen.

Dann gibt es noch den geplanten Windpark Lindenrain bei Calw, Gechingen und Wildberg (WC 16, 17, 28) mit acht vorgesehenen Anlagen sowie neun WEA im Windpark Schöllkopf, also Bad Wildbad und Simmersfeld (WC 18)

Das macht laut Müssle in Summe – nach derzeitigem Stand – 69 Windräder, die sich gerade im Genehmigungsverfahren befinden. Und die, mit einigen Freudenstädter Ausnahmen, alle im Kreis Calw gebaut werden sollen.