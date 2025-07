Windkraft im Feuermoos: Das bedeutet ein vereinfachtes Bauverfahren der Windkraft-Anlagen

1 Eine Windkraftanlage erstreckt sich in den Himmel. Im „Feuerenmooswald“ sollen fünf Anlagen errichtet werden. (Symbolbild) Foto: mimi - stock.adobe.com Kurz vor Fristablauf wurde der Bauantrag für Windräder im Bereich „Feurenmoos“ bei Eschbronn-Locherhof eingereicht. Bürgermeister Franz Moser erklärt was das bedeutet.







Link kopiert



Über den neuen Verfahrensstand des Vorhabens der Stadtwerke Tübingen, im Feurenmooswald auf Gemarkung Schramberg einen Windpark mit fünf Windrädern zu errichten, berichtete Bürgermeister Franz Moser in der Sitzung des Gemeinderats. Ihm zufolge haben die Tübinger noch vor Ablauf der Frist am 30. Juni 2025 den Genehmigungsantrag beim Landratsamt eingereicht, was wiederum von der Genehmigungsbehörde bestätigt worden sei.