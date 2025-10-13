Windkraft-Entscheid in Horb: Nennt Rosenberger falsche Zahlen?

Hätte ein Windpark im Großen Hau 30 Millionen Euro gebracht? Zwei Vertrauensleute des Bürgerentscheids sprechen von einer viel geringeren Rendite.
Marcel Uhl und Birgit Sayer, zwei Vertrauensleute der Bürger, die gegen Windkraft im Wald auf städtischen Flächen sind, heben im Vorfeld des am 30. November stattfindenden Bürgerentscheids die Bedeutung des heimischen Walds hervor und kritisieren die vom scheidenden Oberbürgermeister Rosenberger genannten Zahlen zum angeblichen Gewinn, der der Stadt bereits entgangen sei.