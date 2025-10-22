Windkraft-Diskussion in Horb: Macht der Nabu einen fachlichen Fehler?

Windkraftanlagen sind für Wälder generell schädlich, sagt der Nabu. Peter Daiker meint, er macht damit einen „fachlichen Fehler“
Ist es sinnvoll, im Wald Windräder aufzubauen? Der vom Gemeinderat beschlossene Bürgerentscheid, der am 30. November ein Ja oder Nein zu Windkraftanlagen in städtischen Wäldern ergeben soll, wirft diese Frage im Vorfeld auf. Neben Vertrauensleuten der Organisatoren des Bürgerentscheids, Birgit Sayer und Marcel Uhl, hat für Bündnis 90/Die Grünen und die OGL die ehemalige Stadträtin Kristine Sauter ein Statement abgegeben. Ebenso Lambert Straub, Vorsitzender des Nabu Horb.