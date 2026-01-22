Windkraft auf dem Rohrhardsberg: Bürgerinitiative sieht Auerhühner in Gefahr

Eine bisherige Windkraftanlage unweit der Schwedenschanze soll in doppelter Höhe neu errichtet werden, also von 100 auf 200 Meter wachsen. Ist das Auerhuhn dadurch in Gefahr?
Wie wichtig gerade die Fläche auf dem Rohrhardsberg, zum Teil auf Schonacher Gemarkung, ist, macht Heiko Haumann von der Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind – für das obere Elztal“ deutlich. Dort gebe es eine einigermaßen stabile Population von etwa sechs bis acht Auerhühnern, die für den bedrohten Auerhuhnbestand des Schwarzwalds von besonderer Bedeutung seien.