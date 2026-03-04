Windenergiepark bei Oberndorf: Wisoch-Wald genießt bei Bürgern hohen Stellenwert

Unser Leser Matthias Schneider meint, es wird absehbar genügend Windräder um seinen Heimatort Beffendorf geben. Deshalb soll nicht auch noch der Wald im „Wisoch“ dafür herhalten.
Ein „Ja“ im Bürgerentscheid zum Erhalt des Wisoch-Waldes bedeutet nicht grundsätzlich eine Ablehnung der Windenergie. Es bringt vielmehr zum Ausdruck, dass der Erhalt dieses Naherholungsgebiets und des Waldes für viele Bürgerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert besitzt. Auch wenn es sich laut Bürgermeister Winter nicht um einen „High-end-Wald“ handelt (oder vielleicht gerade deshalb?), wird der Wisoch von zahlreichen regelmäßigen Spaziergängern und Erholungssuchenden als ruhiger und landschaftlich attraktiver Ort sehr geschätzt.