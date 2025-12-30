Windenergieanlage Trischelwald: Gemeinderat Baiersbronn stimmt gegen die Pläne

Der Gemeinderat Baiersbronn verweigert sein Einvernehmen für die Windenergieanlagen Trischelwald. Konkrete Auswirkungen wird die Entscheidung aber offenbar nicht haben.
Das Einvernehmen zu den geplanten Windanlagen wird nicht erteilt. Dieser Beschluss der Gemeinde Baiersbronn, das Einvernehmen nach Paragraf 36 Baugesetzbuchs zur Errichtung der Windenergieanlagen Trischelwald auf Gemarkung von Röt und Igelsberg nicht zu erteilt, ist zwar nutzlos, jedoch zeigte der Gemeinderat Baiersbronn mit seiner mehrheitlichen Entscheidung, was er von den Plänen hält.