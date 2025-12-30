Windenergieanlage Trischelwald: Gemeinderat Baiersbronn stimmt gegen die Pläne

Der Gemeinderat Baiersbronn verweigert sein Einvernehmen für die Windenergieanlagen Trischelwald. Konkrete Auswirkungen wird die Entscheidung aber offenbar nicht haben.

Das Einvernehmen zu den geplanten Windanlagen wird nicht erteilt. Dieser Beschluss der Gemeinde Baiersbronn, das Einvernehmen nach Paragraf 36 Baugesetzbuchs zur Errichtung der Windenergieanlagen Trischelwald auf Gemarkung von Röt und Igelsberg nicht zu erteilt, ist zwar nutzlos, jedoch zeigte der Gemeinderat Baiersbronn mit seiner mehrheitlichen Entscheidung, was er von den Plänen hält.

Die Firma „ATE Windpark Trischelwald“ möchte vier Windenergieanlagen errichten, zwei davon sind auf der Gemarkung Röt geplant. Als direkt am Verfahren beteiligte Gemeinde ist Baiersbronn im Rahmen der Anhörung dazu aufgefordert, das Einvernehmen zu erteilen, oder zu versagen.

Bürgermeister Michael Ruf erklärte, dass Windkraftanlagen privilegiert seien und das Einvernehmen nur aus bestimmten Gründen versagt werden könne. Diese würden allerdings nicht vorliegen.

„Gierige Projektierer“

Steffi Ininger vom Bauamt erklärte, dass es keine Gründe für die Versagung des Einvernehmens geben würde, auch eine rechtliche Beratung sei zu diesem Ergebnis gekommen. Am Ende würde jedoch der Gemeinderat entscheiden.

„Diese Entscheidung ist eine gebundene Entscheidung, auch wenn wir unser Einvernehmen versagen, wird das Landratsamt als übergeordnete Behörde das ersetzen“, erklärte Bürgermeister Ruf. Er finde das sehr bedauerlich, aber Baiersbronn habe wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu stemmen, insgesamt sei es eine unglückliche Entwicklung.

„Hier kommen gierige Projektierer zum Zug und es darf nicht sein, das unkontrolliert weitere Anlagen genehmigt werden, durch die Superprivilegierungen von Windkraftanlagen“, sagte Gemeinderat Karlheinz Nestle (FWV). Man könne durch das Versagen des Einvernehmens politisch deutlich machen, dass man damit nicht einverstanden sei. „Der Tourismus hat eine große Bedeutung in der Gemeinde, aber das ist dem Regionalverband nicht klar, diese Interessen werden nicht vertreten“, so Nestle.

„Es ist ein Trauerspiel“

Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) sagte, dass es eine klare Rechtsgrundlage gebe, die auch für den Gemeinderat Baiersbronn gelte und seiner Ansicht nach daher das Einvernehmen erteilt werden müsse. „Wenn wir das Einvernehmen versagen, wird nichts anderes dabei herauskommen, nur mehr Arbeit für die Verwaltung“, so Gaiser. Bürgermeister Michael Ruf erklärte, dass die Zusatzarbeit eher auf das Landratsamt zukommen würde, das am Ende das Einvernehmen aber ersetzen werde.

„Es ist ein Trauerspiel was dabei in den letzten zehn Jahren herausgekommen ist. Ich denke wir sollten ein Zeichen setzen und nein sagen“, so Gemeinderat Lutz Hermann (FDP/UBL). Gemeinderat Michael Ruoss (CDU) betonte, dass man ein demokratisches Gremium sei und jeder solle sich das Recht herausnehmen, so abzustimmen, wie er es für richtig halte.

Mit 13 Ja-Stimmen und sechs Gegenstimmen lehnte der Gemeinderat Baiersbronn es ab, das Einvernehmen zu erteilen.