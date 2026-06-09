Windenergie in Sulz: Das Märchen des günstigen Windstroms

Für unseren Leser Michael Thorwart aus Gruol liegt die Zukunft in der Kernenergie. Die Gründe dafür führt er anhand einiger Zahlen zur Windenergie aus.

In seinem Leserbrief vom 19. Mai bezweifelt Guido Laggai die Zahlen zu Kosten von Windindustrieanlagen in einem früheren Leserbrief von Cordula Glatthaar. Schauen wir auf die Fakten: Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat diese in seinem Bericht „Kosten von Windenergieanlagen und bestimmten Seltenen Erden“ im November 2025 zusammengestellt.

Für die Leistungsklasse größer als sechs Megawatt (MW) an Land finden sich Mittelwerte von Investitionshauptkosten von 1230 Euro pro Kilowatt (kW) und Investitionsnebenkosten von 506 Euro pro kW, insgesamt also 1736 Euro pro kW.

Unsere Empfehlung für Sie Windenergie in Oberndorf Die Zahlen stimmen nicht Falsche Zahlen moniert unser Leser Guido Laggai aus Oberndorf in einer Leserzuschrift gegen die Windenergie. Und er stellt die Frage nach Alternativen.

Eine aktuelle Windindustrieanlage wie die Vestas V172-7.2 MW würde also eine Investition von 12,5 Millionen Euro im Mittel erfordern. Berücksichtigt man die seither stark gestiegenen Baukosten und ungünstige topografische Bedingungen, landet man schnell in der Nähe von 14 Millionen Euro.

Weiterhin ermittelt der Wissenschaftliche Dienst mittlere Betriebskosten pro Jahr von 3,5 Prozent der Investitionskosten. Dies ergibt 437.000 Euro pro Jahr, so wie von Frau Glatthaar angegeben.

Stromkosten sind abhängig von der Standortgüte

Zu den Stromgestehungskosten: Diese hängen von der Standortgüte ab, wie ein Bericht der „Deutsche Windguard – Kostensituation der Windenergie an Land 2023“ zeigt. Bei einer Standortgüte von 100 Prozent ergeben sich Herstellungskosten von 6,2 Cent pro kWh.

Dieser Wert ist in Süddeutschland praktisch nirgends zu erzielen. Hier gilt ein Wert der Standortgüte von 60 bis 50 Prozent, mit Stromgestehungskosten von 9,9 bis 11,5 Cent pro kWh. Im Vergleich dazu lesen wir im Jahresgeschäftsbericht 2024 des Kernkraftwerks Gösgen in der Schweiz erzielte Stromgestehungskosten von 4,6 Cent pro kWh.

So viel zum Märchen des günstigen Windstroms, wobei die exorbitanten Netzausbaukosten noch gar nicht berücksichtigt sind. Genau deshalb haben wir in Deutschland mit die höchsten Stromkosten weltweit. Jedes neue Windrad lässt diese weiter anwachsen. Nicht umsonst wurde der Windpark Grosselfingen nun wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit aufgegeben. Die Zukunft liegt in der Kernenergie.

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