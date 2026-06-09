Windenergie in Sulz: Das Märchen des günstigen Windstroms

Für unseren Leser Michael Thorwart aus Gruol liegt die Zukunft in der Kernenergie. Die Gründe dafür führt er anhand einiger Zahlen zur Windenergie aus.
In seinem Leserbrief vom 19. Mai bezweifelt Guido Laggai die Zahlen zu Kosten von Windindustrieanlagen in einem früheren Leserbrief von Cordula Glatthaar. Schauen wir auf die Fakten: Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat diese in seinem Bericht „Kosten von Windenergieanlagen und bestimmten Seltenen Erden“ im November 2025 zusammengestellt.