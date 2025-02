Am Donnerstag werden die Idee und Eckwerte zum interkommunalen Projekt zwischen Oberndorf und Fluorn-Winzeln vorgestellt.

Die beiden Kommunen Fluorn-Winzeln und Oberndorf beschäftigen sich mit den Herausforderungen der Energiewende und denken über den Bau eines interkommunalen Windparks nach.

Um Bürger über die Nutzung von Windkraft sowie die Eckdaten des Vorhabens transparent zu informieren, laden die zwei Kommunen sowie die Badenova Interessierte zu einem Info-Event am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Mehrzweckhalle Winzeln ein.

Grüne Energie für den Landkreis Rottweil

„Als regionales Unternehmen in kommunalem Besitz ist Badenova fest in Baden-Württemberg verankert und bekannt dafür, die Energiewende durch den Ausbau der Erneuerbaren konsequent voranzutreiben“, heißt es in der Einladung. Das geschehe stets „im engen Dialog mit den Kommunen vor Ort, auf Augenhöhe, wertschöpfend, mit der Region – für die Region“.

Mit der Idee für den Bau eines Windparks zwischen Fluorn-Winzeln und Oberndorf ging Badenova auf die zwei Kommunen zu, die neben privaten Grundstückseigentümern ebenfalls Flächen im potenziellen Planungsgebiet besitzen. Die beiden Kommunen traten dem Vorhaben mit Interesse entgegen.

Weiterer Baustein zu bereits bestehenden Vorhaben

„Ein interkommunales Projekt in Fluorn-Winzeln und Oberndorf wäre neben unseren bereits bestehenden Vorhaben auf kommunalen Flächen in Oberndorf, Epfendorf und Bösingen ein weiterer Schritt, bei der Dekarbonisierung des Landkreises zu unterstützen. Gerne würden wir hier Synergien bei der Realisierung der drei Projekte nutzen“, stellt Sebastian Schüßler von „badenovaWÄRMEPLUS“ heraus.

In einer gemeinsamen Abendveranstaltung wollen der Projektträger und die beiden Kommunen die Bürger nun transparent über das Projekt informieren. „Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. Der Gemeinderat in Oberndorf wird sich in der kommenden Zeit mit dem Vorhaben intensiv befassen und begrüßt die Information für unsere Bürger“, führt Bürgermeister Matthias Winter aus.

Beitrag zur Energiewende vor Ort

Auch Fluorn-Winzelns Bürgermeister Rainer Betschner freut sich auf die Informationsveranstaltung: „Die Gemeinde Fluorn-Winzeln hat großes Interesse an einem interkommunalen Windpark am Standort Wisoch und beabsichtigt durch Bereitstellung von gemeindeeigenen Flächen für das Projekt einen Beitrag zur Energiewende vor Ort zu leisten.“

Strom für rechnerisch 40 000 Menschen

Nach einer vorläufigen Planung sollen im Wisoch fünf Anlagen zwischen 30 und 35 Megawatt Nennleistung bieten. Das entspreche rund 60 Millionen Kilowattstunden grünem Strom pro Jahr.

Damit könnte der Windpark bilanziell mehr als 40 000 Personen dauerhaft mit regional produziertem, erneuerbarem Strom versorgen, das ist mehr als Fluorn-Winzeln und Oberndorf zusammen benötigen, teilt die Badenova mit.