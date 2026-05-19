Windenergie in Oberndorf: Die Zahlen stimmen nicht

Falsche Zahlen moniert unser Leser Guido Laggai aus Oberndorf in einer Leserzuschrift gegen die Windenergie. Und er stellt die Frage nach Alternativen.
Sehr geehrte Frau Glatthaar, sie schreiben in ihrem Leserbrief dass ein Windrad Investitionskosten von 14 Millionen Euro erzeuge. Mich würde die Herkunft dieser abnormal hohen Zahl interessieren. Ein modernes großes Windrad erzeugt Investitionskosten von circa vier bis acht Millionen Euro, je nach Leistung. Pro installierter Leistung rechnet man pro KW mit ungefähr 1200 bis 1500 Euro bei Onshore Anlagen, bei Offshore mit circa 3500 Euro.