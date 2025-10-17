Ortschaftsräte und Bürger äußerten im Ortschaftsrat Pfaffenberg ihren Unmut über die Genehmigung des Landratsamts Lörrach für sieben Windräder.
Ortsvorsteher Werner Ganter kommentierte in der Sitzung des Ortschaftsrats Pfaffenberg einige Feststellungen aus der immissionschutzrechtlichen Genehmigung für sieben Windkraftanlagen auf dem Zeller Blauen. Vier davon stehen auf Pfaffenberger Gemarkung (Käsern). Der Tag der Genehmigung sei ein „rabenschwarzer Tag für die Natur und das Dorf“ gewesen, so Ganter. Er geht davon aus, dass die Windräder kommen werden. Der Ortschaftsrat könne nichts dagegen unternehmen, für den Gemeinderat Zell sei die Sache erledigt. Er wolle nicht nachkarten, aber die Genehmigung auch nicht unkommentiert lassen, betonte der Ortsvorsteher.