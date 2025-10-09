Windenergie im Kleinen Wiesental: Betreiber wollen Windkraftanlagen möglichst bald bauen

Drei Windkraftanlagen sollen auf den Flächen des Kleinen Wiesentals entstehen. Einen Bauzeitenplan gibt es noch nicht, eine Genehmigung steht noch aus.
Vertreter des Landratsamts und des Windanlagenbetreibers haben im Gemeinderat das immissionsschutzrechtliche Verfahren für den Windpark Zellen Blauen erläutert. Tobias Tisch (EWS) konnte noch keinen Bauzeitenplan mitteilen, weil die Genehmigung für die Zuwegung zu den Windrädern noch nicht vorliege. Gemeinderat Rolf Vollmer mahnte die Sicherstellung der Wasserversorgung im Kleinen Wiesental an. Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler, Annette Lehmann (Sachgebietsleiterin Umweltrecht) und Benedikt Joos (Sachbearbeiter Umweltrecht) vom Landratsamt haben den Gemeinderat Kleines Wiesental sowie in der Sitzung anwesende Bürger über das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für den Windpark Zeller Blauen informiert. Auf dem Höhenzug entstehen sieben Windenergieanlagen (WEA), davon drei auf Flächen des Kleinen Wiesentals. WEA 2 und WEA 3 werden auf der Grenze zwischen Bürchau und Fröhnd errichtet, WEA 5 in Elbenschwand und Bürchau. Annette Lehmann erläuterte, dass das Projekt ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetzt durchlaufen habe, bei dem 36 Träger öffentlicher Belange angehört wurden. Die Genehmigung enthält eine Vielzahl von Bestimmungen zu den Bereichen Naturschutz, Bau-, Wasser- und Forstrecht, Denkmal-, Arbeits- und Bodenschutz, Luftverkehr und Bundeswehr. Eine Vorgabe aus dem Baurecht lautet etwa, dass für jedes Windrad ein standortspezifisches Brandschutzkonzept vorgelegt werden muss. Die Windräder brauchen auch eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung.