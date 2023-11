Nicht nur bei Wind und Schnee ist in den Wäldern von Villingen-Schwenningen weiterhin Vorsicht geboten.

Der Sommer und die damit verbundenen Unwetter sind zwar schon eine Weile vorbei, im Forst der Stadt VS hat man die Schäden, die Wind und Wetter Mitte des Jahres verursacht haben, aber noch immer im Blick – und bittet die Bürger weiterhin um Vorsicht, wenn man im Wald unterwegs ist.

„Die vergleichsweise kleinen Stürme der letzten Wochen haben dafür gesorgt, dass weitere Bäume umgeworfen oder angeschoben wurden“, macht Forstamtsleiter Tobias Kühn die noch immer spürbaren Folgen der Sommerstürme deutlich.

Schwerer, nasser Schnee

Es sei nicht auszuschließen, dass bei weiteren Sturmereignissen weitere Bäume umfallen könnten. Dafür muss es nicht einmal stürmen wie im Sommer, wie Kühn darlegt. „Es braucht nicht einmal zwingend Wind. Bereits etwas schwerer, nasser Schnee könnte ausreichend dafür sein, dass es einen Baum umwirft“.

Er bittet die Bevölkerung deshalb eindringlich zu größtmöglicher Achtsamkeit, wenn man im Forst unterwegs ist. Die Sturmereignisse des vergangenen Sommers und die daraus resultierenden Schäden beschäftigen das städtische Forstamt derweil weiterhin. „Wir sind in fünf von sechs Forstrevieren mit der Aufarbeitung fertig“, so der Forstamtsleiter. „Ich schätze, dass wir noch ungefähr einen Monat für die noch ausstehenden Arbeiten benötigen, was aber auch von der Witterung abhängt.“