Wincent Weiss in Stuttgart

1 Wincent Weiss reist mit seiner „Vielleicht irgendwann“-Tour durchs Land (Archivbild aus Erfurt). Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Michael Kremer

Wincent Weiss feiert mit 10.000 Fans in der Schleyerhalle ein dynamisches Konzert: mit Feuershow, Geburtagsständchen und Statements zu sozialen Medien und mentaler Gesundheit.









Viele ganz junge Gäste sind da unter den 10.000 Fans, die am Montagabend in die nicht ganz ausverkaufte Schleyerhalle gekommen sind, um ihren Star Wincent Weiss zu feiern. Im Vorprogramm singt ab 19 Uhr Fabian Wegerer. Die überwiegend weiblichen Fans versetzt der 23-jährige Österreicher schon in gute Laune mit Songs wie „Irgendjemand wie du“. Für ihn erstrahlt nach kurzer Zeit das erste Handylichtermeer, und als er ruft: „habt ihr Bock auf Wincent Weiss“, jubeln ihm die Fans euphorisch zu.