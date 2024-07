Wimbledon: Zverev zieht in Wimbledon ungefährdet in Runde zwei ein

Zverev zieht in Wimbledon ungefährdet in Runde zwei ein

1 Alexander Zverev ist ohne Probleme in die zweite Wimbledon-Runde eingezogen. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Alexander Zverev startet in Wimbledon mit großen Ambitionen. Der beste deutsche Tennisspieler strebt seinen ersten Grand-Slam-Titel an. Die erste Aufgabe meistert er schnell.









London - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine Erstrundenaufgabe in Wimbledon souverän gelöst. Gut drei Wochen nach seinem verlorenen French-Open-Finale startete der 27 Jahre alte Hamburger mit einem ungefährdeten 6:2, 6:4, 6:2 gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. In der zweiten Runde bekommt es die deutsche Nummer eins mit Marcos Giron aus den USA oder dem Briten Henry Searle zu tun.