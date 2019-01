Willstätt Ein Toter und drei Verletzte bei Unfall

Der 27-Jährige sei mit seinem Wagen auf einer Kreisstraße 5323 in einer Rechtskurve frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Sein Wagen wurde in eine Böschung geschleudert, der Mann starb noch an der Unfallstelle.

In dem anderen Auto wurden der 18-jährige Fahrer und zwei weitere Insassen schwer verletzt.

Ob eines der beiden Fahrzeuge vor dem Zusammenstoß in Willstätt auf die Gegenfahrbahn geraten war, war noch unklar. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte der Sprecher. Auch aus welcher Richtung die Fahrzeuge jeweils kamen, war zunächst unbekannt. "Die Beteiligten konnten noch nicht vernommen werden."