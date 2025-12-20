Willi Weiß hört auf: Immer im Einsatz für „sein“ Dorf Holzen

Holzens Ortsvorsteher Willi Weiß zieht zum Jahresende nach 21 Jahren aus der Kommunalpolitik zurück. Er hat das Storchendorf in dieser Zeit geprägt.
Immer ansprechbar für die Bürger, engagiert, verantwortungsvoll und verlässlich sowie eine starke Stimme gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat – so hat Willi Weiß sein Ehrenamt in den 21 Jahren ausgefüllt. Wenngleich sein Entschluss, am Ende des Jubiläumsjahrs „750 Jahre Holzen“ aufzuhören, schon seit eineinhalb Jahren feststeht und er sich innerlich auf den bevorstehenden Abschied vorbereitet hat, kommt bei ihm auch Wehmut auf, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.