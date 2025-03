„Wilhelm Kimmich“ in Lauterbach: Den Schwarzwald in Öl verewigt

Nach mehreren Verschiebungen konnte die Ausstellung „Wilhelm Kimmich – Lieblingsbilder“ in der Galerie in Lauterbach eröffnet werden.

Nach den zeitlichen Verzögerungen passe die Ausstellung mit dem Ehrenbürger des Ortes bestens in das Jubiläumsjahr 750 Jahre Lauterbach, lud der Vorsitzende des Kunstvereins Wilhelm Kimmich zur Besichtigung ein. Mit „Pictures at an Exhibition“ von Modest Mussorgski (in poppiger Interpretation von Emmerson, Lake and Palmer) untermalte das Bläserquintett neoBrass mit Rainer Benner die Eröffnung.

Schon als Kind hatte Ulrike Hoffmann den Maler Wilhelm Kimmich als Freund ihres Vater Hubert Haas kennengelernt. Die beiden Männer aus Lauterbach verband eine Malerfreundschaft, wie die Kunsthistorikerin in ihrer sehr persönlichen Vorstellung erklärte.

Sie sehe Wilhelm Kimmich in seinen beige-braunen Kordhosen vor sich, erinnerte sich Ulrike Hoffmann an Besuche in dessen Haus am Fohrenbühl. Den Geruch von Ölfarben und Terpentin habe sie noch immer in der Nase, wenn es um Malerei gehe, selbst wenn sie Ginster bei Spaziergängen sehe.

Typische Höfe in unterschiedlichen Stimmungen mehrfach gemalt

Gelber Ginster war ein sehr beliebtes Motiv für Wilhelm Kimmich, bei dem Heimat, der Schwarzwald in seinen Bildern dominiert habe. Bestimmte, für ihn typische Schwarzwaldhöfe in der Umgebung habe er immer wieder besucht und zu unterschiedlichen Jahreszeiten und in verschiedenen Stimmungen gemalt, wie das Webertal oder die Kalkmühle.

Einzigartig sei das große Bild „Heimkehr“ von 1947, ein Schritt aus einem dunklen Schatten auf einen langgezogenen Weg durch eine verschneite Landschaft.

Ulrike Hoffmann hat viele Erinnerungen an den Lauterbacher Maler Wilhelm Kimmich. Davon berichtete sie bei der Eröffnung der Ausstellung „Lieblingsbilder“. Foto: Ziechaus

Viele der Bilder zeigen die Landschaft im Schwarzwald mit den alten Höfen oder den Mühlen, die teilweise heute als Zeugnisse an vergangene Zeiten erinnern. Auch die Bilder von Orten in Italien erwecken manche Erinnerungen an frühere Urlaubserlebnisse, wie die Musik der Blechbläser mit dem hebräischen Geständnis „Bei mir bist du shein“.